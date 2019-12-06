Kayıp avukatın cesedi bulundu

06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:47

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde ava giden ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, Salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili önceki gün Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Kanalda 2 gündür devam eden arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Kaynak: DHA