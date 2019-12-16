Kayıp amatör dağcılar için 15.günde büyük seferberlik

16.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:39

Uludağ'da kaybolan iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alparslan'ı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan gönüllü dağcıların yanı sıra Uludağ'ın eteklerindeki köylerde yaşayan ve bölgeyi bilen toplam 200 kişilik ekip arama çalışmalarına katılıyorlar.



1 Aralık günü Uludağ'a gelen Efe Sarp ve Mert Alparslan zirve yolculuğu sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybedip kaybolmuştu. İki kayıp dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 15'inci gününde devam ederken sivil toplum kuruluşlarından, gönüllü dağcılar ve avcılardan oluşan 200 kişilik ekipte bugün arama kurtarma çalışmalarına katıldı.



Ekipler arama kurtarma çalışmalarının 15'inci gününde hem karadan hem havadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların 7'inci ve 9'uncu gününde dağcılara ait mont, bere ve kar batonları Küreklidere Şelalesi yakınlarında bulunmuş ve çalışmalar o bölgede yoğunlaşmıştı.



Ancak olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da bu sabah itibariyle yeniden geniş çaplı arama çalışmaları başladı.



Uludağ Oteller Bölgesi'nin yanısıra, çok sayıda ekip ve köylünün de Kestel Derekızık bölgesinden Uludağ Küreklidere Şelalesi'ne doğru harekete geçtiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA