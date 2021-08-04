KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir hafta önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Ersoy'u (68) arama çalışmaları sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir hafta önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Alzheimer hastası Zeynep Ersoy'u (68) arama çalışmaları sürüyor.

Bozcaada ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Ersoy, 29 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınları Ersoy'a ulaşamayınca, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgede, polis, jandarma AFAD ve AKUT ile ilçe belediyesinden ekipler, arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Bulgar göçmeni olan Ersoy'un kaybolmadan önce komşularına, 'Bulgaristan'a gideceğim' dediği belirtildi. Feribot iskelesine yakın bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarından da sonuç alınamadı.

Zeynep Ersoy'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti
Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Son dakika haber! KAHRAMANMARAŞ - Buzdolabındaki bozulmuş etler polisi harekete geçirdi
Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYIP ALZHEMİER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:23:20. #1.14#

title