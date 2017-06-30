Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Bulundu

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde 14 Haziran'dan beri kayıp olan alzheimer hastası 81 yaşındaki Mehmet Ali Çevik'in cesedi bulundu.



Geçen 14 Haziran günü Konaklı Mahallesi'ndeki evinden ekmek almak için çıkan alzheimer hastası Mehmet Ali Çevik, geri dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Ekipler ve yakınlarının tüm çabasına karşın Çevik bulunamadı.



Dün saat 22.00 sıralarında Kavakdere Mahallesi yakınlarında bir avcı, cesetle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin Mehmet Ali Çevik'a ait olduğunu tespit etti.



Mehmet Ali Çevik'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- İzmir