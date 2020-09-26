Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı

26.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:46
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı

BURSA'da dün gece kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için çalışma başlattı.

BURSA'da dün gece kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için çalışma başlattı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, dün saat 22.00 sıralarında merkezden ayrıldı. Sabah kahvaltısı için Yörük'ün odasına giden çalışanlar, Yörük'ün odasında olmadığını fark etti. Alzheimer hastası Yörük'ü bakım merkezi civarında bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD ve ANDA ekipleri de destek verdi.Şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamayan Yörük'ü arama çalışmaları sürüyor.


Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Hanife Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Arda Turan Mbaye Diagne Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Kavga Futbolcu Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 16:00:08. #1.15#
title