Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı

BURSA'da dün gece kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için çalışma başlattı.

BURSA'da dün gece kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için çalışma başlattı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, dün saat 22.00 sıralarında merkezden ayrıldı. Sabah kahvaltısı için Yörük'ün odasına giden çalışanlar, Yörük'ün odasında olmadığını fark etti. Alzheimer hastası Yörük'ü bakım merkezi civarında bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD ve ANDA ekipleri de destek verdi.Şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamayan Yörük'ü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN