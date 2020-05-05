Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
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Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
05.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:56

TOKAT'ın Almus ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ı (55) arama çalışmaları sürüyor.

TOKAT'ın Almus ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ı (55) arama çalışmaları sürüyor.

Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Alzheimer hastası Ayşe Savdıç, 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha da geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Savdıç'a ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, köy yakınındaki dere yataklarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Dün Almus Baraj Gölü'nde yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Bugün ise AFAD ve jandarma ekipleri bölgede bulunan dere yatakları ve ormanlık alanda çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptığı aramalarda şu ana kadar Savdıç'ın izine rastlanmadı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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