Kayıp Alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
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Kayıp Alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

Kayıp Alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erbaa'da İverönü Köyü'ndeki evinden dün gece dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası kadın için Jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.

Erbaa'da İverönü Köyü'ndeki evinden dün gece dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası kadın için Jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı İverönü Köyü'nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Uyar, dün gece ikametinden ayrılarak kayıplara karıştı. 67 yaşındaki yaşlı kadının kaybolduğunun anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İz takip köpekleri ile birlikte bölgeye giden Jandarma ekipleri ve köy sakinleri kayıp kadını bulmak için yaptığı çalışmalar devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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