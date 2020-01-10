Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu
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Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde kaybolan alzheimer hastası Fatma Topaloğlu (80), AFAD ekipleri ve jandarma iz takip köpekleriyle yapılan aramada evinden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.

10.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 00:09
Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu

'nin ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde kaybolan alzheimer hastası Fatma Topaloğlu (80), ekipleri ve iz takip köpekleriyle yapılan aramada evinden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.

Olay Lalapaşa'nın Hüseyinpınar köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Topaloğlu, öğle saatlerinde çıktığı evine dönmeyince, yakınları jandarmaya verdi. İhbar üzerine jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Aramalara, Topaloğlu'nun yakınları da katılarak destek verdi. Jandarma iz takip köpeklerinin de katıldığı aramalar akşam saatlerinde sonuç verdi ve Topaloğlu evinden 4 kilometre uzakta bir arazide bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Topaloğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA
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