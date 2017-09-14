Kayıp Alzheimer Hastası, Bir Ay Sonra Ölü Bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nden Osmangazi İlçesi'ndeki kızının evine misafir gelen ve 14 Ağustos'ta kahveye gitmek için çıktığı eve bir daha dönmeyen alzheimer hastası 74 yaşındaki Refik Bektil'in cesedi, 1 ay sonra Kayapa Sanayi Bölgesi yakınlarındaki tarlasında bulundu.



Mustafakemalpaşa İlçesi'nden Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde oturan kızının yanına gelen alzheimer hastası Refik Bektil, geçen 14 Ağustos Pazartesi günü kahveye gitmek için evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve aramalara rağmen bulunamayan Refik Bektil'in yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.



Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada Refik Bektil'in kullandığı cep telefonundan Kayapa Sanayi Bölgesi'nden sinyal aldı. Polis ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT ekiplerine bildirdi. 40 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri Akçalar, Hasanağa Kuruçeşme ile Kayapa Bölgesi'nde 50 kilometrekarelik sazlık, ormanlık alanı, yol boyları ve dere kenarlarını havadan drone ile tararken, yaya ekipler de karadan arama çalışmaları yaptı.



Kendisinden yaklaşık 1 aydan bu yana haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, Nilüfer İlçesi Kayapa Sanayi Bölgesi yakınındaki tarlasına çalışmaya giden bir çiftçi tarafından çalılar arasında görüldü. Polise yapılan ihbarın ardından olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Refik Bektil'i cesedinin otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırttı.



- Bursa