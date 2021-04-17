KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU
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KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan hemşire Ahmet Uğur'un (29), ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan ve 17 gündür haber alınamayan hemşire Ahmet Uğur'un (29), ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Kerim Uğur, ağabeyinin cesedine ulaşılan ormanlık alanda sinir krizi geçirdi.

Lara bölgesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Ahmet Uğur, 1 Nisan'da kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından sevgilisine veda mesajı atan Uğur, cep telefonunu kapatıp, ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hemşirenin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver uçurumu yakınlarında görüldüğü belirlendi ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

YAKINLARI BULUP, EKİPLERE HABER VERDİ

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un bulunması için Güver uçurumu bölgesinde arama yapan yakınları, bugün ağaca asılı cansız bedenine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana gelen kardeşi Kerim Uğur, acı haberle sinir krizi geçirdi.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ahmet Uğur'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU
KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU
KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU
KAYIP AHMET HEMŞİRENİN, 17 GÜN SONRA AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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