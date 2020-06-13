Kayıp Afganistan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu
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Kayıp Afganistan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu

Karaman'da dünden beri kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çobanın cesedi, üzeri büyük taşlarla kapatılmış boş su kuyusunda bulundu.

Kayıp Afganistan uyruklu çobanın cesedi su kuyusunda bulundu
13.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:35

Karaman'da dünden beri kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çobanın cesedi, üzeri büyük taşlarla kapatılmış boş su kuyusunda bulundu.

Olay, merkeze bağlı Çoğlu köyü Sığırkuyusu mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çoğlu köyünde koyun çobanlığı yaptığı öğrenilen ve isminin Hilmi Özbek (25) olduğu ileri sürülen Afganistan uyruklu şahıs dün aniden ortadan kayboldu. Çobanın aniden ortadan kaybolması üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve köylüler kayıp çobanı her yerde aramaya başladı. Ekiplerin dün gece geç saatlere kadar yaptıkları aramalar sonuçsuz kaldı. Sabah erken saatlerde bölgede koyun otlatmakta olan başka bir çoban kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu şahsın cansız bedenin yaklaşık 4 metre derinliğindeki kullanılmayan boş su kuyusu içerisinde görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyu etrafında güvenlik tedbiri aldı. Kuyunun ağzındaki büyük kaya parçası ise, kepçe yardımıyla çekildi. Kuyuya halat ve merdivenle inen AFAD ekipleri, cesedi bulunduğu kuyudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Afganistan uyruklu çobanın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, isminin ise yapılacak olan soruşturma sonucunda tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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