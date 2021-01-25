Kayıp Afgan kadın, dere yatağında ölü bulundu

NEVŞEHİR'de 10 gündür kayıp olan epilepsi hastası Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı (60), dere yatağında ölü bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uyuzpınarı mevkiindeki dere yatağında hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, ailesi 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunan Afgan uyruklu Nasıma Sharıfı olduğu belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi dere yatağından çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Afgan kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER