Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İspanya'da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı.

İspanya'da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı.

İspanya'nın Barselona kentinde 22 Mayıs'ta kapalı sinema salonunda yer alan dinozor heykelinin içinden bir ceset çıkması ülkede gündem oldu. Barselona'nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet'te sinema salonunun reklamı için yerleştirilen kartonpiyerden yapılma dekoratif dinozor heykelinin içinden 39 yaşında kayıp bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bölgesel polis gücü Mossos d'Esquadra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk rapora göre olayın kaza sonucu ölüm olduğu ve herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı kaydedildi. Yetkililer, "Tahminlerimize göre bu kişi cep telefonunu heykelin içine düşürmüş. Sonrasında heykelin başından içeri girerek cep telefonunu almaya çalışmış. Bacağından çıkmaya çalışmış ama başaramamış" ifadelerini kullandı. Ayrıca cesedin heykelin içinde birkaç gündür sıkışmış olabileceğini belirten yetkililer, müfettişlerin şu anda şahsın ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklediğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde ise, cesedin 22 Mayıs'ta heykelden gelen kötü kokular sayesinde bulunduğu ifade edildi. Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ilk yardım ekiplerinin hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine zarar vermeden heykelden çıkarmaya çalışmaları dikkat çekti.

(Serkan Bayar/ İHA)

Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı
Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Prens Harry Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 00:36:42. #1.11#

title