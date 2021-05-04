Kayıp yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Kayıp yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan ve bir gündür haber alınamayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

BARTIN - Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan ve bir gündür haber alınamayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray için arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerinde destek verdiği aramalar 100 kişiyle ormanlık arazide devam ediyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray evden çıktıktan sonra geriye dönmedi. Eşinin köy muhtarına durumu bildirmesinden sonra Eray'dan haber alınamayınca Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dün ormanlık alanda başlayan çalışmalara gece ara verilirken sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Jandarma, AFAD ve köylülerinde destek verdiği arama çalışmaları drone ile havadan desteklenirken çalışmalara Pati isimli Jandarma iz takip köpeği de dahil oldu.

12 ekiple toplamda 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarında ormanlık alanlar, dere kıyıları ekipler tarafından taranırken yaşlı adamın izine rastlanmadı.

Kale köyü muhtarı Hüseyin Yay, "Dün sabah saatlerinde 8 civarlarında köyümüzün altında son evlerde görüldü kayıp. Ayağında terlikler pijama. Ondan sonra saat dün 4'te haberimiz oldu. Eşi 4'te haber veriyor bize. Biz karakolu aradık. Ekiplerimiz geldi dün 4'ten beri yoğun bir arama yaptık. Dere yatakları görüldüğü yerler. Gece 2'ye kadar arama yaptık sonra paydos verildi. Bu sabah yine ekiplerimiz geldi tekrar bir arama yaptık. Daha yoğun bir arama yaptık ama yine de izine rastlayamadık. 82 yaşında bu amcamız buraları çok iyi bilen mantar toplamayı çok seven bir insan. Belki de mantara gitti ama bir yerde düştü mü? Ayağında terlik. Terlikle ne kadar mantara gidilir? Telefon ediyorlar eşinin kızına onu gördüğü yerde. O da diyor ki mantara gidiyor o diyor. Her zaman gidip geldiği yer ama dönmedi." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI