Kayıp adam ormanlık alanda bulundu
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Kayıp adam ormanlık alanda bulundu

Kayıp adam ormanlık alanda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan ve günlerdir haber alınamayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan ve günlerdir haber alınamayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ormanlık alanda bulundu. Bitkin bir halde bulunan Eray'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kale köyünde yaşayan 82 yaşındaki Hüseyin Eray pazartesi sabahı evden çıktı ancak geriye dönmedi. Durum kolluk kuvvetlerine bildirilirken yaşlı adamı aramak için çalışma başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerinde destek verdiği aramalar hem karadan hem havadan 100 kişiden oluşan 12 ekiple sürdürülürken arama çalışmalarına Pati isimli Jandarma iz takip köpeği de katıldı. 55 saat süren geniş çaplı aramalar sonucunda yaşlı adama ormanlık alanda sağ şekilde ulaşıldı.

Açlıktan bitkin bir halde bulunan yaşlı adam Jandarma ve AFAD ekiplerince taşınarak ormanlık alandan çıkarıldı.

Ambulansa alınan ve ilk tedavisi 112 ekiplerince yapılan yaşlı adam genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kurucaşile Sağlık Merkezine götürüldü. - BARTIN

Kayıp adam ormanlık alanda bulundu
Kayıp adam ormanlık alanda bulundu
Kayıp adam ormanlık alanda bulundu
Kayıp adam ormanlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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