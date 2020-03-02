Kayıp adam asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
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Kayıp adam asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu

Gaziantep'te evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam, evin yakınlarında bir binanın asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu.

02.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:03
Kayıp adam asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu

'te evinden ayrıldıktan sonra bir daha alınamayan yaşlı adam, evin yakınlarında bir binanın asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu. , gasp ihtimali üzerinde duruyor.


Edinilen bilgilere göre, ilçesi Nihat Özdemir Caddesi'nde bulunan evinden dün sabah ayrılan Ubbet Alkaç (65) geri dönmeyince akrabaları polise kayıp ihbarında bulunmuş, telefonu çalmasına rağmen ulaşılamayan yakınları kendi imkanları ile arama çalışması başlatmıştı. Şirinevler ormanlık alanında aranan vatandaş, polisin cep telefonundan yaptığı yer tespiti ile bulundu. Eve yakın bir apartmanda olduğu belirlenen Ubbet Alkaç, olay yerine giden ekipler tarafından apartmandaki asansör boşluğunda baygın halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan adamın beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Halen baygın haldeki Ubbet Alkaç'ın bahçesinden topladığı fıstıkları sattığı ve cebindeki 6 bin TL ile kaybolduğu ifadeleri üzerine polis, gasp ihtimalini araştırmaya başladı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, Alkaç'ın bulunduğu yerdeki kamera kayıtlarını inceliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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