Kayıp 3 kız bulundu (geniş haber)

KORE'YE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLARHaber-Kamera: Taylan ERGÜN- Ahmet YEŞİLMEN- Harun UYANIK- Jiyan ALPAN- Harun UYANIK-Ozan URAL-Buğra AKAY / , Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu.

KORE'YE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞLAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN- Ahmet YEŞİLMEN- Harun UYANIK- Jiyan ALPAN- Harun UYANIK-Ozan URAL-Buğra AKAY/ , Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi. Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlanmıyorum" dedi. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenilirken, aileleri tarafından teslim alınan çocuklar evlerine götürüldü.

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu.Kızlar,Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü."YAŞADIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.KORE'YE GİTME HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILARÖte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.EVLERİNE GÖTÜRÜLDÜÇocukların Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog ve avukat eşliğinde ifadeleri alındı. Buradaki işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar minibüsle emniyetten çıkarılarak evlerine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı