KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
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KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HADIMKÖY'de kaybolan 3 kızın Avcılar'da görüntülendiklerinin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri sahili didik didik aramaya başladı.

HADIMKÖY'de kaybolan 3 kızın Avcılar'da görüntülendiklerinin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri sahili didik didik aramaya başladı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) sahildeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntülendiği ortaya çıktı. Bunun üzerine sevk edilen ekipler bir genç kızın kıyafetlerini değiştirdiği poşet bulunarak Arnavutköy'e gönderildi. Arnavuköy'den gelen bir ekip ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahil kesimini didik didik aramaya başladı.

KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR
KAYIP 3 KIZ AVCILAR SAHİLİ'NDE ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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