İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
14.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:48
17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDIİzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.
17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDI
İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI