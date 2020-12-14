İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
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İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)

14.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:48
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)

17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDIİzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.

17,5 SAAT SONRA İKİNCİ CANSIZ BEDENE DE ULAŞILDI

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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