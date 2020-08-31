Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber (2) KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDUErzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde kaybolan ve bugün cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu önünde otopsiyi bekleyen Horasan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan baba Ebrar Bayrak, büyük acı yaşadı. Yakınlarına sarılarak ağlayan acılı babayı yanındakiler teselli etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren otopsinin yakınları tarafından teslim alınan Merve Bayrak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldü.Merve'nin, Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA