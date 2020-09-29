Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada

29.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.09.2020 19:59

Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir damat boşanma aşamasındaki eşinin annesini yakarken önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'ye ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak yangın çıkardığını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin ev sahibi M.Y.'nin kızı S.P. ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. olduğunu tespit etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Sörloth Okan Buruk Ali Palabıyık Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayınvalidesinin evini yakan damat kamerada - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 20:01:26. #1.15#
title