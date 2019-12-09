Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayıp ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayıp ağır yaralandı - Haber

Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayıp ağır yaralandı

ISPARTA'da, 2 çocuk annesi H.Ö. (36), kayınvalidesinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı.

09.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:10
Kayınvalidesinin evinde pencereden atlayıp ağır yaralandı

'da, 2 çocuk annesi H.Ö. (36), kayınvalidesinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralanan H.Ö., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün gece, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö., eşi ve 2 çocuğu ile kayınvalidesinin evine geldi. H.Ö., bir süre sonra, henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Bahçedeki toprak zemine düşen kadın, ağır yaralandı. H.Ö.'nün yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu H.Ö., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler