Kayınvalidesini bıçakla yaralayan geline 2 bin 800 TL para cezası
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Kayınvalidesini bıçakla yaralayan geline 2 bin 800 TL para cezası

Kayınvalidesini bıçakla yaralayan geline 2 bin 800 TL para cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de çocuğuna bağırdığı için tartıştığı kayınvalidesi B.Y.'yi (60) ekmek bıçağı ile yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Derya Y. (30), 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de çocuğuna bağırdığı için tartıştığı kayınvalidesi B.Y.'yi (60) ekmek bıçağı ile yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Derya Y. (30), 2 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı. Karar sonrası, kayınvalide B.Y., ağlayarak mahkeme hakimi Birol Küçük'e, "Caydırıcı ceza verin ne olur. Yoksa beni yine yaralar. Normal birisi değil" dedi.

Kayseri'de geçen yıl 4 Ocak'ta meydana gelen olayda, Derya Y., çocuğuna bağırdığı gerekçesiyle kayınvalidesi B.Y ile tartıştı. Tartışma sırasında Derya Y., kayınvalidesini ekmek bıçağı ile elinden yaraladı. Şikayet üzerine Derya Y., hakkında soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Derya Y. hakkında, 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık gelin Derya Y., katılmazken mağdur kayınvalide B.Y. mahkeme salonunda hazır bulundu. B.Y. ifadesinde, "Ekmek bıçağını eline alıp, 'ben bunu boşa almadım' diyerek elimi kesti. Oğlumu ve torunlarımı göstermiyor. Saçımı yolarak, bıçakladı. Şikayetçiyim" dedi.Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık gelin Derya Y.'yi, 'yaralama' suçundan 2 bin 800 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Karar sonrası kayınvalide B.Y., ağlayarak mahkeme hakimi Birol Küçük'e, "Caydırıcı ceza verin ne olur. Yoksa beni yine yaralar. Normal birisi değil" dedi. Hakim Birol Küçük ise, "Uzman bir psikoloğa götürüp, destek alın. Bizimle alakalı bir durum değil" diyerek cevap verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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