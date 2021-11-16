Kayınvalide ve kayınbirader katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) tüfekle vurarak öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe (37), 'tasarlayarak öldürme' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde'de meydana geldi. Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe, bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencel Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özçiftçi ailesinin avukatı Rıdvan Çam ise, "Sanık 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına ve 2 kez de 14 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Verilen karardan çok memnunuz. Adaletin yerine geldiğini düşünüyoruz. İyi hal verilmeyen bu caydırıcı cezanın bundan sonraki kadın cinayetlerine de engel olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet tecelli etti, mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.