Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş (2)
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Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel
Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş (2)

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI; ÇOCUKLARI ADLİ KONTROLLE SERBESTAksaray'da, miras nedeniyle çıkan kavgada, göğsüne 4 bıçak darbesi alan gelini Döndü Ç.'nin (45) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Ç. (89) için mahkemece tutuklama kararı verildi.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI; ÇOCUKLARI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Aksaray'da, miras nedeniyle çıkan kavgada, göğsüne 4 bıçak darbesi alan gelini Döndü Ç.'nin (45) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Cemal Ç. (89) için mahkemece tutuklama kararı verildi. Bunun üzerine Cemal Ç.'nin, yaşı ile kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine hükmedildi. Gülsever E., Muammer Ç. ve Mustafa Ç. adlı kardeşler ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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