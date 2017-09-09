Kayınpederini Tüfekle Vurdu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs ağır yaralandı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan Oğuz A., sorun yaşadığı kayınpederi Nizamettin Çelik'i yeni yapılan kültür merkezi arka sokağında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sırtına aldığı saçmalarla ağır yaralanan Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Olay sonrası kaçan Oğuz A.'yı yakalamak için polis geniş çapta arama başlattı. - SAMSUN