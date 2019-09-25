Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu (2)

25.09.2019 18:08

HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale'de tartışma yaşadığı damadı Ziya E., tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ürkmez, tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bu arada olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Ziya E., emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA