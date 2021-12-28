Kayınpederini öldüren sanığa indirimle 15 yıl hapis

KONYA (DHA) - KONYA'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için evine gittiği kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dakım (21), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirdiği öne sürülen anne İsmidal Dakım (40) da 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulup tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 25 Ekim'de, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Dakım, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk eden eşi Didar Dakım'ı geri getirmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti. Burada çıkan kavgada Dakım ve Mıngır, birbirlerine tabancayla ateş etti. 8 merminin isabet ettiği Barış Mıngır, sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Mehmet Dakım, polis tarafından yakalanırken, olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım ve suçu üzerine atmak istediği erkek kardeşi H.D. (13) de gözaltına alındı. Mehmet Dakım ve annesi İsmidal Dakım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. H.D. ise serbest bırakıldı.

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