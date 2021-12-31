Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan geline 2 yıl 1 ay hapis cezası

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da tartıştığı kayınpederini meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Buket Güneş'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Buket Güneş ile avukatı katıldı.

Sanığın kayınpederi Nihat Güneş'in celse arasında şikayetinden vazgeçtiğini bildirir dilekçe sunduğu açıklanan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, her ne kadar "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da eylem "kasten yaralama" suçunu oluşturduğundan sanığın bu suçtan cezalandırılması istendi.

Son savunması sorulan sanık Güneş, "Bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan heyet, sanığı "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak'ta sanık Buket Güneş'le tartışan eşinin evden ayrıldığı, sanığın bu kez kayınpederi Nihat Güneş ve kayınvalidesiyle tartıştığı anlatılıyordu.

Kavga sırasında sanığın meyve bıçağıyla müştekiyi bir kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, sanık Buket Güneş'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması isteniyordu.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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