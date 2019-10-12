Kayınpederin kapatmak istediği tarihi değirmene gelini sahip çıktı

12.10.2019 13:21

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kayınpederinin rahatsızlanması sonucu kapatmak istediği 250 yıllık değirmenin başına geçen Ayfer Altaş, 15 yıldır çarkı döndürüyor.

Eldeş köyünde yaklaşık 250 yıl önce yapılan ve çarkı, 5 kilometre uzaklıktaki dereden getirilen suyla dönen değirmeni işleten Osman Lütfi Altaş, 15 yıl önce, rahatsızlandığı için "ekmek kapısı"na kilit vurmaya karar verdi.

Durumdan haberdar olan Altaş'ın gelini Ayfer Altaş, tarihi değerin yaşatılması gerektiği düşüncesiyle işin başına geçti.

Değirmeni 10 yıl boyunca tek başına çalıştıran Altaş, son 5 yıldır da değirmeni emekli olan eşiyle işletiyor. Altaş, ilçeye bağlı köylerin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de buğday ve mısırını öğüterek hizmet vermeyi sürdürüyor.

"İyi ki değirmeni kapattırmamışım"

Ayfer Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir tarihi değerin kapanmasına gönlünün razı olmadığını belirterek, "Anahtarı aldım, ben çalıştırırım dedim. 10 yıl boyunca da kendim çalıştırdım. Unları çuvallara doldurdum, çuvalları taşıdım, yani her işi kendim yaptım. Burada hem ekmeğimizi yapıyoruz, hem de vakit geçiriyoruz. Boş duracağımıza bu işi devam ettirmek istedik. İyi ki değirmeni kapattırmamışım." ifadelerini kullandı.

Altaş, değirmen sayesinde geçimlerini sağladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Başkalarının yanında çalışmaktansa kendi işimizi yapıyoruz. Güle eğlene çalışarak karı koca geçinip gidiyoruz. Bundan daha büyük mutluluk olmaz. Burada atalarımızın geleneğini sürdürüyoruz, bu tarihi değirmeni öldürmüyoruz. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Birbirimize destek vererek bu işi yürütüyoruz. Bizden sonra çocuklarımız devam ettirir mi onu bilemiyoruz ama biz ömrümüz yettiğince burada olacağız. Buraya taş değirmeni merak ederek sadece gezmeye görmeye gelenler çok oluyor. Otobüslerle turlar da geliyor. Burada fotoğraf çektiriyorlar, onlar gelince biz de seviniyoruz."

"Tarihi değirmeni ömrümüz yettiğince çalıştırmaya devam edeceğiz"

Gürsel Altaş da ömürleri el verdiğince değirmenin çarkını döndürmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Gelişen teknolojiye rağmen yıllardır tarihi değirmeni ayakta tutmaya çalıştıklarını dile getiren Altaş, "Değirmen dedelerimizden babama, ondan da bize kaldı. 200-250 yıl önce yapılan bu değirmenin çarkını eşimle birlikte döndürüyoruz. Her sabah erkenden gelip değirmeni açıyoruz ve çevre köylerden gelen buğday ve mısırları burada öğütüyoruz. Geçimimizi de bu değirmen sayesinde sağlıyoruz. Baba yadigarı tarihi değirmeni ömrümüz yettiği sürece çalıştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Altaş, "Bugün bu değirmen çalışıyorsa eşimin sayesindedir." dedi.

"Bu tür değerlerin kaybolmasını istemiyoruz"

Değirmene mısır öğütmeye gelen Yaşar Tiryaki ise Altaş çiftinin değirmeni çalıştırmayı sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elektrikli değirmenler olmasına rağmen su değirmenini tercih ettiklerini belirten Tiryaki, "Bu tür değerlerin kaybolmasını istemiyoruz. Biz bu aileye, dedelerinden kalan bu değirmeni söndürmedikleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA