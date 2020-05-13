Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış
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Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış Esenyurt'ta dehşete düşüren cinayet Esenyurt'ta bir kişi, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra onları derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti.

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış
13.05.2020 01:43 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:45

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış

Esenyurt'ta dehşete düşüren cinayet

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra onları derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti. Damat gözaltına alınırken polis evde inceleme başlattı.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran asıllı Muhammed Khodarahmi kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri ve kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi 3 ay önce öldürdüğünü ve daha sonra derin dondurucuya koyduğunu İran Konsolosluğuna giderek itiraf etti. Konsolosluk olayı polise bildirdikten sonra Khodarahmi gözaltına alınırken, polis ekipleri bahse konu adreste inceleme başlattı. Evde yapılan incelemede cesetler parçalar halinde derin dondurucuda bulundu. Polisin evdeki incelemesi devam ederken cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat onları derin dondurucuda saklamış

Kaynak: İHA

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