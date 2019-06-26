Kayınpederi ve kayınvalidesini gasp şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ'de cezaevinden izinli çıkan ve kayınvalidesi L.Y. (62) ile kayınbabası M.Y.'yi (65), tehdit ederek, 9 bin TL'lerini gasp ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan damat Kazım Y. (35), tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, geçen Nisan ayında Talas ilçesinde meydana geldi. Açık cezaevinden izinli çıkan Kazım Y., iddiaya göre, kayınvalidesi L.Y. ile kayınbabası M.Y.'yi, cep telefonu ile arayarak, 'Sizin yüzünüzden cezaevindeyim, İcralık oldum. 9 bin TL vereceksiniz. Vermezseniz sizi ve oğlunuzu öldürürüm' dedi. Ardından evlerinin önüne kanlı bez koyduğu ve 9 bin lira para aldığı ileri sürülen Kazım Y., şikayet üzerine gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli damat hakkında, 'yağma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Kazım Y. ile mağdur kayınvalidesi L.Y. ve kayınbabası M.Y. hazır bulundu.

Tehditle para almadığını öne süren Kazım Y., "Kapılarının önüne değil, çöp kutusuna bez atmıştım. Olay günü alkollüydüm. Telefonda alkolün etkisiyle tehdit etmiş olabilirim. Çöpe bez bıraktığımı, kayınvalidem ve kayınbabama söylediğimi de hatırlamıyorum. Tehditle para almadım. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim. Karşılıksız verdiler" diye konuştu. Şikayetçi olmadıklarını söyleyen kayınbaba M.Y., "Alkollüyken, Kazım ne dediğini bilmiyordu. Cezaevinde olduğu için borçları vardı. Damadımız olduğu için para verdik" derken kayınvalide L.Y. ise, "Eve geldiğimizde kapıda kanlı bez vardı. Kimin attığını bilmiyoruz. Kazım telefonla aradı ve çok alkollüydü. Zor durumda olduğu için 9 bin lira verdik" diye konuştu.

Duruşma savcısı, sanığın 'yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise, mağdurların sanık Kazım Y.'yi, kurtarmaya yönelik ifade verdikleri gerekçesiyle tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Kaynak: DHA

- Kayseri