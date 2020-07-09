Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı

Başkentte, pencere ve balkon korkuluklarını sökerek girdikleri evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan akraba 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı
09.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:30

Başkentte, pencere ve balkon korkuluklarını sökerek girdikleri evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan akraba 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde haziranda evlerden hırsızlıkların artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Özel ekip, Keçiören'de 11 evden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili yaklaşık 28 kilometrelik güzergahta bulunan 198 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye aldı.

Ayrıntılı analizler yapıldı, krokiler çıkarıldı

Hırsızlık olaylarında artışın olduğu gün ve saat aralıklarını tespit eden özel ekip, ayrıntılı analizler yaparak şüphelilerin, hırsızlık için gelecekleri muhtemel yerlerin krokisini çıkardı.

Zanlıların, hırsızlık yapmak için özellikle gece saatleri ve güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçtikleri, izlerini kaybettirebilmek amacıyla apartman bahçelerinden yürüdükleri ve çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi.

Hırsızlık zanlılarına "Demirkıran Operasyonu"

Balkon ve pencere korkuluklarını sökerek ikametlere girdikleri belirlenen şüphelilerin, evlerden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1000 dolar ve 2 bin 500 lira para çaldıkları saptandı.

"Demirkıran" adı verilen operasyon kapsamında gerekli tedbirleri de alan polis ekipleri, 26 Haziran'da akşam saatlerinde hırsızlık için bir eve giren S.A. ile kayınpederi K.S. ve kayınbirader H.H.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, çoraba sarılmış ziynet eşyası ve tespih ele geçirildi.

Suç dosyaları kabarık

S.A. hırsızlık için eve girdiğinde, kayınpederi ile kayınbiraderinin bina çevresinde gözcülük yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden S.A. ve H.H.S'nin, cezaevinde oldukları süreçte izinle dışarı çıktıkları günlerde yine hırsızlık yaptıkları ortaya çıkarıldı.

S.A'nın, ev ve iş yerinden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak gibi 17, K.S'nin ise ev, iş yeri ve açıktan hırsızlık, kasten öldürme, intihara teşebbüs, taksirle yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak gibi 11, H.H.S'nin de ev, iş yeri ve açıktan hırsızlık, mala zarar verme, taksirle yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, taksirle yaralama, yankesicilik gibi 28 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, K.S. ve H.H.S. adli kontrol kararıya serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Serdar Gürler Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayınpederi ve kayınbiraderiyle evlerden hırsızlık yapan damat tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:30:06. #1.15#
title