Kayınpederi tarafından öldürülen Safura Gülistan cinayetine 4 tutuklama

İSTANBUL - Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan'ın cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kartal Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş Sokak'ta 22 Ocakta meydana gelen olayda, kayınpeder Galip Gülistan gelini Safura Gülistanı başına 2 el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından Galip Gülistan polisi arayarak teslim olmuştu.

Safura Gülistan'ın 2 çocuğunun ifadesi alındı. Psikolog eşliğinde ifade veren çocuklar, "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" dedi.

Aile bireylerinin konuyla ilgili bir meclis oluşturarak bir hafta öncesinden Safura Gülistan'ı öldürmeyi kararlaştırdıkları tespit edildi. Olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı kayınpeder Galip Gülistan ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Kayınpeder ve 3 kişi tutuklandı

Savcılık, Galip Gülistanın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.