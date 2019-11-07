Kayınpedere son görev

07.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:26

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederi ve özel kalem müdürü Murat Ay'ın babası Mehmet Ay 74 yaşında hayatını kaybetti.



Palandöken Yenişehir Müftüsolakzade Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazını Erzurumlu kanaat önderi islam alimi, emekli vaiz Veli Velioğlu kıldırdı. Namazın ardından Ay, Asri Mezarlığa defnedildi.



Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın kayınpederi Mehmet Ay hayata gözlerini yumdu. Ay için Palandöken Yenişehir Müftüsolakade Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak Başkan Sunar ve ailesinin acısını paylaştı.



Müftüsolakzade Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Sunar, Mehmet Ay'ın son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ay, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Başkan Sunar ve ailesi evlerinde taziyeleri kabul etti.



Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA