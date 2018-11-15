Kayınpeder ve Kayınvalide, Oğlundan Ayrılmak İsteyen Gelinini Diri Diri Toprağa Gömerek Öldürdü

Brezilya'da iki çocuk annesi Marcia Martins Miranda, kocasından ayrılmak istediği için kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından diri diri gömülerek öldürüldü.

CESEDİ BETON BLOĞUN ALTINDAN ÇIKTI

Brezilya'da bir aydır kayıp olan Marcia Martins Miranda, sonunda bulundu. Ancak Sao Paulo'daki terk edilmiş bir evde beton bloğun altında…Ülkeyi şoke eden olayın ardından, 41 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Maktulün kocasının annesi Maria Izilda Pereira Miranda (60) ve babası Fernando Antonio Martins de Oliveira (62) şüpheli bulunarak tutuklandı.

KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Cesedin bulunduğu evi, çiftin kiraladığı açıklandı. Çift, iddiaları reddetti. Maktulün kocasından ayrılarak 4 yaşındaki oğlunu ve 9 aylık kızını almak istediği bildirildi. Torunlarını çok seven çiftin, gelinlerini öldürdüğü iddia edildi. İddiaya göre; Marcia Martins Miranda önce eve çağrıldı. Burada kafasına sert bir cisimle vurularak bayıltıldı. Kadının boğularak ölmesinin, diri diri gömüldüğünün işareti olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.