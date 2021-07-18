Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu
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Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu

Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay bugün öğle saatlerinde Kırkağaç ilçesi Cinosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişten süregelen husumet nedeniyle A.E. (44) isimli şahıs ile gelini G.E. (20) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., gelini G.E.'yi av tüfeği ile vurarak yaralarken, ardından aynı tüfekle intihar etti. A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.E. ise yaralı olarak kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu
Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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