Kayınpeder gelinini sırtından vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayınpeder gelinini sırtından vurdu

Kayınpeder gelinini sırtından vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen olayda kayınpederi gelinini tüfekle vurarak sırtından yaraladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen olayda kayınpederi gelinini tüfekle vurarak sırtından yaraladı.

Olay, Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. ve gelini F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.K. gelinini tüfekle sırtından yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.K. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Fatih Terim Bülent Uygun Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayınpeder gelinini sırtından vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:31:25. #1.16#

title