Kayınpeder Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de damadıyla tartıştığı öne sürülen kayınpeder, av tüfeğiyle ateş ettiği damadını öldürdü, kızını ise ağır yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan Mustafa M. ile damadı Kenan Girgin henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetiyle kayınpeder Mustafa M. kendisine ait av tüfeğiyle damadı Kenan Girgin ve kızı Canan Girgin'e ateş etti.



Girgin çifti kanlar içinde ağır yaralandı. Kenan Girgin kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, Canan Girgin ise Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mustafa M.'yi yakalayarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE