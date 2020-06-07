Kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
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Kayınpeder, damadını tüfekle vurdu

Düzce'de kızını ziyarete giden kişi ile damadı arasında evde kavga çıktı.

Kayınpeder, damadını tüfekle vurdu
07.06.2020 20:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:06

Düzce'de kızını ziyarete giden kişi ile damadı arasında evde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kayınpeder evde bulunan tüfekle damadını vurdu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Çağlar H., kızını evinde ziyarete gitti. Evde henüz belirlenemeyen nedenle kayınpeder Çağlar H. ile damadı Erdoğan H. arasında kavga çıktı. Çağlar H., evde bulduğu av tüfeği ile Erdoğan H.'yi ağır yaraladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler damat Erdoğan H.'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kayınpeder Çağlar H. ise olay yerinden kaçtı. Emniyet ekipleri kayınpederi arama çalışması başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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