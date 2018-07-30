Kayınbiraderini Vurdu, 'Sarhoştum Çok Pişmanım' Dedi

Adana'da, 2 gün önce kayınbiraderini öldüren emekli polisin ifadesinde, "Sarhoştum ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Emekli polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 28 Temmuz Cumartesi günü Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis Talip Çelik'in, kayınbiraderi İsmet Avcı (55) ile ticaret işi yaptığı öğrenildi. Çelik, işlerin yolunda gitmemesi ve kayınbiraderi Avcı'dan alacaklı olması nedeniyle tartışmaya başladı.

EVİNİN ALTINDAKİ KAFETERYADA VURULDU

Çelik, Avcı'nın evinin altındaki kafeteryada oturduğunu öğrenmesi üzerine yanına gitti. Avcı'nın elini sıktıktan sonra, elini bırakmayan Çelik, belinden tabancasını çekti. Avcı'nın bacaklarına 3 el ateş eden Talip Çelik daha sonra koşarak hızla olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri Çelik'i kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Avcı ise bir günlük yaşam savaşının ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

EMEKLİ POLİS 'PİŞMANIM' DEDİ Emniyetteki sorgusunda Talip Çelik'in, "Sarhoştum çok pişmanım, şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum" dediği öğrenildi. Çelik ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çelik, cezaevine gönderildi. Öte yandan, hayatını kaybeden İsmet Avcı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye -Serkan Çetinkaya/İHA)