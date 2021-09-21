KAYSERİ-KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA YARALADI - Haberler
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KAYSERİ-KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
KAYSERİ-KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA YARALADI

KAYSERİ'de eşinden ayrılmak istediğini belirten Halil İbrahim Tokmak, bu nedenle tartıştığı kayınbiraderi Sabri Güven'i tabancayla yaraladı.

KAYSERİ'de eşinden ayrılmak istediğini belirten Halil İbrahim Tokmak, bu nedenle tartıştığı kayınbiraderi Sabri Güven'i tabancayla yaraladı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak Ekin Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim Tokmak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmak istedi. Eşi, durumu babası Mehmet ve kardeşi Sabri Güven'e haber verdi. Bunun üzerine eve gelen Mehmet ve Sabri Güven ile Halil İbrahim Tokmak arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Halil İbrahim Tokmak, belinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kayınbiraderi Sabri Güven vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Mehmet Güven ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Güven'i Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Halil İbrahim Tokmak ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KAYSERİ-KAYINBİRADERİNİ TABANCAYLA YARALADI

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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