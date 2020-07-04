Kayınbiraderini darp etti, arabasına aldığı oğlunun cenazesiyle mezarlıkta gözaltına alındı Kayınbiraderini darp etti, arabasına aldığı oğlunun cenazesiyle mezarlıkta gözaltına alındı Ayrıldığı eşinin yanında kalan oğlu ölünce, gelip cenazeyi arabasıyla götürdü Polisi alarma geçiren olayda, cenazeyi morga bırakan baba gözaltına alındı Malatya'da bir baba, ayrıldığı eşinin yanında...

Kayınbiraderini darp etti, arabasına aldığı oğlunun cenazesiyle mezarlıkta gözaltına alındı

Ayrıldığı eşinin yanında kalan oğlu ölünce, gelip cenazeyi arabasıyla götürdü

Polisi alarma geçiren olayda, cenazeyi morga bırakan baba gözaltına alındı

MALATYA - Malatya'da bir baba, ayrıldığı eşinin yanında kalan engelli çocuğunun ölümü üzerine geldiği evde önce kayınbiraderini darp etti sonra 9 yaşındaki çocuğunun cenazesini alarak arabayla evden ayrıldı. Cenazeyi mezarlığa götüren baba ise darp nedeniyle gözaltına alındı.

Kentte yaşanan ilginç olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Mescit sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre baba ve annesi boşanan 9 yaşındaki M.S.P. bu süreçte annesinin yanında kalmaya başladı. Yatalak olduğu öğrenilen çocuk, bugün fenalaşınca annesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık görevlileri eve geldiğinde çocuğun vefat ettiğini belirlerken, durumdan haberdar olan baba ise boşandığı eşinin evine geldi. İddiaya göre burada kayın biraderini de darp eden baba M.P. daha sonra vefat eden çocuğunun da cenazesini alarak arabayla ayrıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler cenazeyi alan şahsı her yerde aramaya başlarken, kısa süre sonra şahsın oğlunun cenazesini Şehir Mezarlığı morguna götürdüğü tespit edildi.

Polis ekipleri şahsı burada gözaltına alarak polis merkezine götürürken, küçük çocuğun ise hasta olduğu ve ölümünde bir şüphe olmadığı öğrenildi.

Polis merkezine götürülen babaya ise eşinin kardeşini darp ettiği için hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA