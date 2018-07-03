Kayınbiraderini Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayınbiraderini bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayınbiraderini bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde N.G.(43) ile eniştesi T.K. (63) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K, yanında bulunan bıçakla N.G'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan N.G. 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.