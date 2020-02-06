Kayınbiraderini ağır yaralayan şahıs tutuklandı
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Kayınbiraderini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de tartıştığı kayınbiraderini ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
Kayınbiraderini ağır yaralayan şahıs tutuklandı

'de tartıştığı kayınbiraderini ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi 340. Sokak'ta tartıştığı kayınbiraderi Z.A.'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sol omzundan ağır yaralanan Z.A., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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