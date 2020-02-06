Kayınbiraderini ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Kırıkkale'de tartıştığı kayınbiraderini ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de tartıştığı kayınbiraderini ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi 340. Sokak'ta tartıştığı kayınbiraderi Z.A.'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan T.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sol omzundan ağır yaralanan Z.A., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. - KIRIKKALE