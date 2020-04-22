Kayınbiraderi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti Adana'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından silahla vurularak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Adana'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından silahla vurularak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal S. ile Durmuş Süha S., kayınbiraderi Hasan B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B., Kemal S. ile Durmuş Süha S.'yi kurşun yağmuruna tutup olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 adam tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durmuş Süha S. bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Hasan B. ve olaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA