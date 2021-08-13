Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
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Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim

Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü.

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 14'üncü haftada da sürdürdü. PKK'nın kaçırdığı kayınbiraderi için eyleme katılan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım" dedi.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. 10 aile, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atıp, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak, PKK'yı protesto etti. Aileler, HDP il binasına kadar slogan atarak yürürken, polis parti binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HDP'liler kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Aileler ise parti binasında çalınan müzik sesine tepkilerini dile getirdi.5 yıl önce, 14 yaşındayken kaçırılan kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eylem yapan Leyla Çiftçi, aileler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne, babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.


Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim
Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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Kayınbiraderi PKK tarafından kaçırılan Leyla Çiftçi:  Bize katılın, haklı davamızı büyütelim - Haberler
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