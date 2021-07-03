kayınbirader kavgasında sehpanın ayağı silah sayıldı

KAYSERİ'de yaptığı nohut yemeğini yemeyi, canının dondurma çektiğini belirterek geri çeviren kayınbiraderi Tanju T.'yi (30), çıkan kavgada, sehpanın kırılan ayağıyla dövüp yaralayan Ahmet K. (35), 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de yaptığı nohut yemeğini yemeyi, canının dondurma çektiğini belirterek geri çeviren kayınbiraderi Tanju T.'yi (30), çıkan kavgada, sehpanın kırılan ayağıyla dövüp yaralayan Ahmet K. (35), 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sehpanın ayağını, silah saydı.

Olay, 16 Şubat'ta meydana geldi. Nohut yemeği yapan Ahmet K., kayınbiraderi Tanju T.'den sofraya gelip yemesini istedi. Tanju T. ise yemek yemek istemediğini, canının dondurma çektiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tanju T., eniştesi Ahmet T.'ye küfrederek, önünde bulunan sehpayı yere fırlattı. Ahmet K. de kırılan sehpanın ayağıyla kayınbiraderi Tanju T.'yi dövüp, yaraladı. Tanju T.'nin şikayetçi olması üzerine, Ahmet K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık ve müşteki katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Ahmet K.'yi, kayınbiraderini sehpa ayağı ile yaraladığını, söz konusu suça konu aletin silah kapsamında olduğu gerekçesiyle 'yaralama' suçundan tahrik indirimi de yaparak 4 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

'Nohut yeme' tartışmasında sehpa ayağı silah sayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun