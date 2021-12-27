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Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kameradaADANA Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan polis memuru öldüresiye darp edildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kamerada

ADANA Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan polis memuru öldüresiye darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan polis memuru Veysel A. (52), anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.'nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veyel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü.

Döndü A.'nın ablası Eser Y., eniştesinin evlerini bastığını anlatarak, "Sabah saatlerinde bu bölgede geziyordu. Öğleden sonra küfürler ederek, evimizi bastı. Bu sırada içeride uyuyan kardeşim kalktı ve tartışmaya başladılar. Kardeşimi bıçakladı" diye konuştu.

Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kamerada

Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kamerada

Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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