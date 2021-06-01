Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı
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Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı

Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da kendisini sopayla yaralayan kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı.

Adana'da kendisini sopayla yaralayan kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Mayıs'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emine Ö. (25) ile üst katında oturan kayınbabası Mustafa Ö. (58) arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ö., gelininin başına tahta sopayla vururken, Emine Ö. de onu bıçakladı. Emine Ö. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Ö. ise kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan Emine Ö., yapılan ilk görüşmede olayın, marketten aldığı tavukla tencerede yemek yapmak isterken, kayınbabasının kebap yapılmasını istemesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Ancak Emine Ö.'nün daha sonra ifade değiştirdiği öğrenildi. Emine Ö.'nün ifadesinde, "Eşimle sabah dışarı çıktık. Yaklaşık yarım saat sonra eve dönüş yolunda kocam, arkadaşları ile karşılaştı. Ben de erkeklerin yanında durmak istemediğim için eve tek başıma döndüm. Kayınbabam bana; 'Sen neden tek başına geldin? Kocan nerede senin?' diye çıkışıp, sonra da; 'Seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin' diye tehditler savurdu. Ben de ona; 'Benim kocam burada, başka yerde ne işim var' karşılığını verdim" dediği öğrenildi.

Bunun üzerine kayınbabasının tahta sopayla başına vurmaya başladığını anlatan Emine Ö., savunmasını da şöyle sürdürdü: "Ben, 'vurma' dedikçe o, vurmaya devam etti. Korksun diye elime bıçak aldım. Amacım; kayınbabamı korkutmaktı. Bana vururken, ondan kaçmaya çalışırken elimdeki bıçak kayınbabamın karnına geldi. Onu isteyerek yaralamadım. Amacım kendimi korumaktı."

Emine Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Emine Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan, Emine Ö.'nün tişörtünde "dostluk maçı" yazması ise dikkat çekti. - ADANA

Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı
Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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